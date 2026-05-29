Gianluca Di Marzio ha rivelato che un accordo tra Allegri e il Napoli è stato raggiunto prima della partita tra Milan e Cagliari. L’esperto di mercato ha specificato che questa intesa è avvenuta in anticipo rispetto all’incontro di campionato. Non sono stati forniti dettagli sui tempi precisi o sulle modalità dell’accordo, né sui soggetti coinvolti nella trattativa. La notizia si concentra esclusivamente su la tempistica dell’accordo tra l’allenatore e il club partenopeo.

Neanche il tempo di archiviare l'avventura al Milan, durata un solo anno, che ha già trovato una nuova panchina: Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli, una squadra che lo aveva già corteggiato la scorsa stagione, prima che il tecnico optasse per il ritorno al Milan. Spuntano, però, dei curiosi retroscena, svelati questa mattina dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Secondo quanto rivelato da Di Marzio durante il podcast 'Caffè Di Marzio', l'accordo tra la dirigenza partenopea e l'allenatore toscano non è arrivato nelle ultime ore. La vera svolta legata alla trattativa è arrivata all'incirca un mese fa, quando Antonio Conte ha comunicato il suo addio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Di Marzio svela: “Allegri-Napoli? Accordo trovato prima di Milan-Cagliari”

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