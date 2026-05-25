Calciomercato Napoli Allegri esonerato dal Milan | per De Laurentiis un candidato in più da poter scegliere
Il Milan ha esonerato l’allenatore dopo la sconfitta contro il Cagliari che ha escluso il club dalla Champions. La decisione segue un campionato deludente e la mancata qualificazione europea. Il club rossonero cerca un nuovo tecnico, e questa situazione potrebbe influenzare anche il mercato del Napoli, con il presidente che valuta nuovi candidati. Nessuna comunicazione ufficiale su eventuali sostituti o strategie future.
Il terremoto nel Milan può avere riflessi anche sulla panchina del Napoli. Il club rossonero ha infatti esonerato Massimiliano Allegri dopo la mancata qualificazione in Champions fallita clamorosamente con la sconfitta interna contro il Cagliari. A questo punto il nome del tecnico toscano entra. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
FALLIMENTO MILAN! ALLEGRI ESONERATO! JUVE SESTA E NUOVO ALLENATORE NAPOLI || TaccoMattoTV
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