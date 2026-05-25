Calciomercato Napoli Allegri esonerato dal Milan | per De Laurentiis un candidato in più da poter scegliere

Notizia in breve

Il Milan ha esonerato l’allenatore dopo la sconfitta contro il Cagliari che ha escluso il club dalla Champions. La decisione segue un campionato deludente e la mancata qualificazione europea. Il club rossonero cerca un nuovo tecnico, e questa situazione potrebbe influenzare anche il mercato del Napoli, con il presidente che valuta nuovi candidati. Nessuna comunicazione ufficiale su eventuali sostituti o strategie future.