Bel tempo sole e temperature in aumento per il weekend del 1° maggio | le previsioni meteo

Da fanpage.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il fine settimana del 1° maggio, il meteo sarà caratterizzato da giornate soleggiate e temperature in crescita, grazie allo spostamento di una perturbazione che nei giorni precedenti ha interessato l’Italia. Questa si dirigerà verso i Balcani, lasciando spazio a cieli sereni su gran parte del territorio italiano. Le previsioni indicano condizioni favorevoli per le attività all’aperto e il tempo stabile nel weekend di inizio maggio.

La perturbazione che ha interessato l'Italia nei giorni scorsi si sposterà verso i Balcani lasciando spazio al sole su gran parte del Paese. Previsti locali rovescio all'Estremo Sud nella giornata di venerdì 1° maggio, ma il weekend del 2 e del 3 maggio sarà stabile e mite, con temperature in graduale aumento.🔗 Leggi su Fanpage.it

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