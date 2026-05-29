Arrivano i temporali Italia tra sole e rovesci | le previsioni meteo

Nel fine settimana di maggio, il cielo sull'Italia si presenta con alternanza tra sole e rovesci. Sono previsti temporali locali, soprattutto nelle zone interne e montuose, mentre le aree costiere godranno di condizioni più stabili. Le previsioni indicano una breve pausa dal caldo intenso, con temperature che restano nella norma stagionale, ma con possibili variazioni a seconda delle regioni.

(Adnkronos) – Italia tra sole e temporali in questo ultimo weekend di maggio. Mentre le proiezioni climatiche globali confermano la tendenza verso un forte rialzo delle temperature, il Bel Paese vivrà una breve tregua dal caldo tra instabilità e rovesci. Sono queste le previsioni meteo degli espeti per la giornata di oggi, venerdì 29 maggio,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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METEO: DRASTICA SVOLTA TEMPORALESCA! NORD ITALIA A RISCHIO GRANDINE E CROLLO TERMICO! ANALISI

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