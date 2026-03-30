Bereguardo violento scontro frontale tra un’auto e uno scuolabus | illesi ma sotto shock undici bambini

A Bereguardo, poco prima delle 8 di questa mattina, si è verificato un incidente tra una vettura e uno scuolabus. Nell'impatto sono rimasti coinvolti undici bambini che, sebbene non abbiano riportato ferite, sono stati accompagnati in stato di shock. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell'incidente.

Bereguardo (Pavia), 30 marzo 2026 - Scontro frontale, contro uno scuolabus. È successo poco prima delle 8.30 di oggi, lunedì 30 marzo, sulla Sp2 tra Bereguardo e Trivolzio. Tutti i bambini che erano a bordo del pulmino giallo, del Comune di Trovo, sono usciti dall'incidente sostanzialmente illesi, anche se molto scossi per l'accaduto. Ferito l’automobilista. Ferito in modo serio l'automobilista, uno studente universitario di 20 anni, residente ad Arluno (Milano) , alla guida della sua Dacia. Il ragazzo è rimasto incastrato tra le lamiere dell'abitacolo, estratto grazie all'intervento sul posto dei vigili del fuoco, poi soccorso dai sanitari con trasporto in codice giallo, non in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bereguardo, violento scontro frontale tra un’auto e uno scuolabus: illesi ma sotto shock undici bambini Articoli correlati Violento scontro tra due auto, muore un insegnante: comunità sotto shockEra un pomeriggio come tanti, una strada che scorreva dritta tra gli impegni quotidiani e il rientro a casa. Incidente scuolabus Pavia: scontro frontale con un’auto, feriti dieci bambini delle scuole elementari e grave un ventenneScontro frontale tra scuolabus e auto nel Pavese: dieci bambini lievemente feriti, grave il ventenne alla guida della vettura L'articolo Incidente...