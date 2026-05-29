Un incidente si è verificato questa mattina in Italia, coinvolgendo uno scuolabus e un'auto. Il bilancio è di due bambini rimasti feriti gravemente. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato i piccoli in ospedale. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. Non sono stati forniti dettagli su eventuali responsabilità o cause. La strada è stata chiusa temporaneamente per i rilievi.

Un mattino qualunque, di quelli che scorrono uguali: zaini sulle spalle, voci allegre, la fretta di arrivare in classe. Poi, in un istante, tutto si ferma. Un rumore secco, lamiere che si piegano, il panico che prende il posto delle risate. E per molte famiglie, da quel momento, inizia un’attesa che fa tremare. Succede a Mazara del Vallo, dove il solito tragitto verso la scuola si trasforma in una scena che nessuno vorrebbe mai vedere. I primi a rendersi conto della gravità sono proprio i passanti e chi si trova nei paraggi: la sensazione è immediata, perché l’impatto appare violentissimo e la tensione sale in pochi secondi. Secondo le prime informazioni, uno scuolabus e un’ automobile si sono scontrati per cause che restano ancora da chiarire. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Italia, scontro violento tra scuolabus e auto. Bilancio terribile: “Due bambini…”

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