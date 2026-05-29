Itala 35 | la rinascita di un marchio storico dopo 92 anni

Notizia in breve

Al Museo Nazionale dell’Automobile di Torino è stata presentata la nuova versione del modello Itala 35, che torna sul mercato dopo 92 anni. La rievocazione ha coinvolto un veicolo storico, simbolo di un marchio che ha segnato un’epoca. La presentazione ha attirato numerosi appassionati e addetti ai lavori, evidenziando il legame tra passato e presente nel settore automobilistico. La casa automobilistica ha annunciato che il nuovo modello sarà disponibile in edizione limitata.