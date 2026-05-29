Itala 35 | la rinascita di un marchio storico dopo 92 anni
Al Museo Nazionale dell’Automobile di Torino è stata presentata la nuova versione del modello Itala 35, che torna sul mercato dopo 92 anni. La rievocazione ha coinvolto un veicolo storico, simbolo di un marchio che ha segnato un’epoca. La presentazione ha attirato numerosi appassionati e addetti ai lavori, evidenziando il legame tra passato e presente nel settore automobilistico. La casa automobilistica ha annunciato che il nuovo modello sarà disponibile in edizione limitata.
Ci sono storie che non finiscono, semplicemente aspettano il momento giusto per essere ricordate. Al museo nazionale dell’Automobile di Torino, l’aria è quella delle grandi occasioni, ma con un retrogusto diverso dal solito. Non è solo la presentazione di una nuova auto, è la fine di un silenzio durato quasi un secolo. L'Itala 3545 Hp del 1907, quella che il Principe Scipione Borghese ha portato da Pechino a Parigi attraverso 16.000 chilometri di steppa, fango e silenzio, con 20 giorni di vantaggio sul secondo arrivato. È lì, sotto le luci del museo. Sotto un telo blu invece, quasi a chiedere permesso, c'è la nuova Itala 35. Il tempo separa le due auto, eppure, condividono lo stesso nome. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Da unasta alla rinascita: quando una storia rinasce più forte
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