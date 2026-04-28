Il marchio ITALA torna ufficialmente in attività il 18 maggio, con un evento al Museo dell'Auto di Torino. Fondato tra il 1903 e il 1934, il brand torinese si prepara a riprendere la produzione e a riaccendere il nome che ha fatto parte della storia dell'automobilismo italiano. La ripresa del progetto industriale segna il ritorno di un marchio leggendario, ora pronto a riappropriarsi del suo ruolo nel settore.

? Cosa sapere Il marchio ITALA riparte il 18 maggio presso il Museo dell'Auto di Torino.. Il progetto industriale punta a rilanciare il brand torinese attivo tra il 1903 e il 1934.. Il prossimo 18 maggio, presso il Museo dell’Auto di Torino, verrà svelato il nuovo volto industriale del marchio ITALA, segnando il ritorno ufficiale di un nome leggendario della produzione torinese nel del Made in Italy. Dopo una lunga assenza che dura da quasi un secolo, la storica realtà industriale, attiva originariamente tra il 1903 e il 1934, si prepara a un radicale processo di revamping. Questa operazione di trasformazione punta a rilanciare un brand che ha definito l’eccellenza meccanica del primo trentennio del Novecento, proiettandolo verso nuove sfide produttive moderne attraverso un progetto industriale che mette al centro la qualità italiana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rinasce l’icona ITALA: il leggendario marchio torna a Torino

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Si parla di: Rinasce lo storico marchio Itala, tra innovazione e storia.

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