Dopo più di cento anni, il marchio Itala riappare nel settore automobilistico con il lancio della nuova Itala 35. Sul sito ufficiale del brand è stata annunciata questa novità, che rappresenta il ritorno di uno dei nomi storici dell’automobilismo italiano. La presentazione del modello segna un passo importante per il brand, che riprende il suo percorso nel mondo delle vetture. La nuova Itala 35 è stata annunciata come una reinvenzione del marchio, senza ulteriori dettagli tecnici al momento.

Parchi: arresto in flagranza. Costa (M5S): Oggi presentiamo la riforma Europa, P.Paganini (Competere.eu): serve il coraggio degli Stati Uniti d’Europa Dopo oltre un secolo di storia, il marchio Itala torna a parlare di futuro dell’auto. Sul sito ufficiale del brand compare la nuova Itala 35, modello che segna la rinascita di uno dei nomi più affascinanti del motorismo italiano. Il marchio Itala torna sulla scena automobilistica italiana. Una notizia che ha un forte valore storico, perché riguarda uno dei nomi più importanti dell’industria automobilistica nazionale dei primi del Novecento. Sul sito ufficiale del brand, infatti, il messaggio è chiaro: “La leggenda italiana sta tornando” e la storia del marchio riparte dalla nuova Itala 35. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Torna il marchio Itala: la storica casa automobilistica italiana riparte con la nuova Itala 35

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