Tentato furto in un' azienda ladri beccati mentre cercano di scappare

Nella notte tra sabato 14 e domenica 15 marzo, dei ladri sono stati intercettati mentre tentavano di scappare da un'azienda nella periferia di Foligno, nella zona di Sant'Eraclio. I responsabili sono stati colti sul fatto durante il tentativo di furto, mentre cercavano di allontanarsi con la refurtiva. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine per gli accertamenti e il recupero della merce.

È successo a Sant’Eraclio di Foligno. Intervento congiunto di polizia e carabinieri Tentato furto in un'azienda nella periferia di Foligno, in zona Sant'Eraclio, nella notte fra sabato 14 e domenica 15 marzo. Attorno alla mezzanotte due pattuglie del commissariato di Foligno e della compagnia carabinieri sono intervenute in zona per un allarme intrusione e furto in atto in un'azienda del quartiere periferico folignate. L'intervento congiunto delle forze dell'ordine ha portato all'arresto di due soggetti, beccati prima che riuscissero a scappare. Dalle informazioni, l'ipotesi è che ci fossero anche altre persone coinvolte nel tentato furto, riuscite a scappare prima dell'arrivo di polizia e carabinieri. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Rapinano l'Upim di corso Buenos Aires: arrestati mentre cercano di scappare

Ladri di nuovo in azione. Tentato furto in piadineriadi Giacomo Mascellani Sono i furti e la microcriminalità, uno dei principali problemi della riviera.

Approfondimenti e contenuti su Tentato furto

Temi più discussi: MESTRE: TENTA IL FURTO IN UN’ABITAZIONE. SORPRESO E ARRESTATO DALLA POLIZIA DI STATO DI VENEZIA; Tentato furto in un capannone nella zona industriale: presi e denunciati due minori; Tentato furto di rame agli Erzelli, un arresto nella notte; Monza: tentato furto d'auto e di un profumo, doppio arresto.

Foligno, tentato furto in un'azienda a Sant'Eraclio: presi due ladri mentre tentano di scappareTentato furto in un’azienda di Sant’Eraclio di Foligno nella notte tra sabato 14 e domenica 15 marzo. È successo intorno alla mezzanotte quando la presenza di ignoti, più di due, che avevano scavalcat ... corrieredellumbria.it

Tentato furto in un bar, un arresto: bloccato dai poliziottiGela. Avrebbe tentato di entrare, in piena notte, in un bar di corso Salvatore Aldisio, per mettere a segno un furto. Un quarantaseienne è stato bloccato dagli agenti di polizia. Un presunto complice ... quotidianodigela.it

Tentato furto in un bar, un arresto: bloccato dai poliziotti Leggi qui: https://quotidianodigela.it/tentato-furto-in-un-bar-un-arresto-bloccato-dai-poliziotti - facebook.com facebook

Tentato furto in azienda auto da gara, due arresti nel Torinese. In un furgone paraurti Ferrari e Fiat Cross #ANSAmotori #ANSA x.com