Nella notte tra il 8 e il 9 aprile, due persone hanno tentato di rubare nel supermercato Eurospin di via del Chiassatello a Pisa. Le Guardie di Città, presenti sul posto, hanno impedito ai ladri di portare a termine il furto, costringendoli a fuggire. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri per le verifiche del caso.

Pisa, 9 aprile 2026 - Tentato furto nella notte al supermercato Eurospin di via del Chiassatello, nella zona della Corte Sanac, ma il colpo è fallito grazie al rapido intervento delle pattuglie dell’Istituto di Vigilanza Privata Corpo Guardie di Città, da anni impegnato nella sicurezza dei punti vendita Eurospin su tutto il territorio pisano. L’episodio è avvenuto poco dopo la mezzanotte tra l’8 e il 9 aprile, quando un gruppo di malviventi, con ogni probabilità ben organizzato, è riuscito a forzare la porta scorrevole d’ingresso del discount per introdursi all’interno. Un’azione rapida e studiata nei dettagli, con l’obiettivo di sottrarre merce e altri valori, che però non ha fatto i conti con l’efficacia del sistema di allarme e con la tempestività dell’intervento delle guardie giurate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Doppio tentato furto all'Eurospin, le Guardie di Città fanno scappare i ladri

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Mi hanno incontrato le guardie che fanno la ronda in città: "Avete visto l'amore dell' anima mia". Da poco le avevo oltrepassate, quando trovai l'amore dell' anima mia, addormentato sul legno della Croce. Lo strinsi forte e non lo lascerò mai. Venerdì Santo 20 - facebook.com facebook