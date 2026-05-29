Istat boom dell’occupazione | 123mila lavoratori in più ad aprile Disoccupazione giù al 5,1%

Da secoloditalia.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A aprile, in Italia, l’occupazione è aumentata di 123mila unità rispetto al mese precedente, portando il tasso di occupazione al 63,1%. La disoccupazione si è ridotta al 5,1%. Questi dati sono stati diffusi dall’Istat e indicano un incremento dell’occupazione e una diminuzione della disoccupazione nel paese.

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Aprile d’oro per il lavoro in Italia: secondo i dati Istat il tasso di occupazione nel Paese è salito a quota 63,1%. Una crescita che a livello numerico porta il numero di occupati pari a 24 milioni 337mila e che aumenta anche rispetto al mese precedente. L’istituto di statistica, nel suo report, spiega che l’aumento coinvolge i dipendenti permanenti (16 milioni 480mila), quelli a termine (2 milioni 525mila) e gli autonomi (5 milioni 332mila). Sale l’occupazione su base annuale. L’occupazione cresce anche rispetto ad aprile 2025, quindi su base annuale: +269mila occupati in un anno. Il dato costituisce la sintesi dell’incremento dei dipendenti permanenti (+143mila) e degli autonomi (+190mila) e del calo dei dipendenti a tempo determinato (-64mila). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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