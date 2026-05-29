Istat boom dell’occupazione | 123mila lavoratori in più ad aprile Disoccupazione giù al 5,1%

Notizia in breve

A aprile, in Italia, l’occupazione è aumentata di 123mila unità rispetto al mese precedente, portando il tasso di occupazione al 63,1%. La disoccupazione si è ridotta al 5,1%. Questi dati sono stati diffusi dall’Istat e indicano un incremento dell’occupazione e una diminuzione della disoccupazione nel paese.