Istat boom dell’occupazione | 123mila lavoratori in più ad aprile Disoccupazione giù al 5,1%
A aprile, in Italia, l’occupazione è aumentata di 123mila unità rispetto al mese precedente, portando il tasso di occupazione al 63,1%. La disoccupazione si è ridotta al 5,1%. Questi dati sono stati diffusi dall’Istat e indicano un incremento dell’occupazione e una diminuzione della disoccupazione nel paese.
Aprile d’oro per il lavoro in Italia: secondo i dati Istat il tasso di occupazione nel Paese è salito a quota 63,1%. Una crescita che a livello numerico porta il numero di occupati pari a 24 milioni 337mila e che aumenta anche rispetto al mese precedente. L’istituto di statistica, nel suo report, spiega che l’aumento coinvolge i dipendenti permanenti (16 milioni 480mila), quelli a termine (2 milioni 525mila) e gli autonomi (5 milioni 332mila). Sale l’occupazione su base annuale. L’occupazione cresce anche rispetto ad aprile 2025, quindi su base annuale: +269mila occupati in un anno. Il dato costituisce la sintesi dell’incremento dei dipendenti permanenti (+143mila) e degli autonomi (+190mila) e del calo dei dipendenti a tempo determinato (-64mila). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Notizie e thread social correlati
Istat, nel 2025 occupazione sale al 62,5%, disoccupazione giù al 6,1%Secondo i dati dell’Istat, nel 2025 l’occupazione raggiunge il 62,5 per cento, mentre il tasso di disoccupazione cala al 6,1 per cento.
Istat: ad aprile il tasso di occupazione sale al 63,1% (+0,3 punti)Ad aprile 2026, il tasso di occupazione è salito al 63,1%, con un aumento di 0,3 punti percentuali rispetto al mese precedente.
Temi più discussi: L'Istat ci racconta un'Italia Cenerentola; Export extra Ue: boom verso Cina, Usa e Mercosur. Report Istat; Il fact-checking del discorso di Meloni a Confindustria; RAPPORTO ISTAT 2026.
Cosa sarà. È stato presentato il Rapporto annuale Istat - Istituto Nazionale di Statistica 2026, che scatta la fotografia del paese. Il PIL è cresciuto lo scorso anno solo dello 0,5%; l'occupazione prosegue la sua crescita (+0,8% nel 2025) mentre il tasso di disoccu facebook
La Finlandia ha ora il tasso di disoccupazione più alto d'Europa. Anche più alto della Spagna (gen 2026) reddit
Istat, l’Italia delle disuguaglianze: giovani spinti sempre più in basso nella scala socialeDal Rapporto Istat emergono i forti squilibri che caratterizzano la società italiana. L’impatto negativo del declino demografico può essere superato solo ... repubblica.it
Mercato del lavoro, Rapporto Istat 2026: occupazione ai massimi dal 2019, ma frena la stabilizzazione dei contrattiRapporto Istat 2026 sul mercato del lavoro in Italia. Occupazione record al 62,5% e disoccupazione al 5,2%, ma resta il divario retributivo. it.benzinga.com