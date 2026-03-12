Istat nel 2025 occupazione sale al 62,5% disoccupazione giù al 6,1%

Secondo i dati dell’Istat, nel 2025 l’occupazione raggiunge il 62,5 per cento, mentre il tasso di disoccupazione cala al 6,1 per cento. Si registra anche una diminuzione dell’inattività tra le persone di età compresa tra 15 e 64 anni, che scende al 33,3 per cento. I numeri indicano una leggera ripresa nel mercato del lavoro rispetto agli anni precedenti.

