Istat | ad aprile il tasso di occupazione sale al 63,1% +0,3 punti

Da ilsole24ore.com 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ad aprile 2026, il tasso di occupazione è salito al 63,1%, con un aumento di 0,3 punti percentuali rispetto al mese precedente. L’Istat ha rilevato una crescita degli occupati e una diminuzione dei disoccupati. La stima provvisoria mostra un cambiamento positivo nel mercato del lavoro, con più persone impiegate e meno in cerca di lavoro. I dati sono stati pubblicati questa mattina dall’istituto di statistica.

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L’Istat ha pubblicato la stima provvisoria di occupati e disoccupati di aprile. Ad aprile 2026, su base mensile, la crescita degli occupati si associa alla diminuzione dei disoccupati e degli inattivi. L’aumento degli occupati (+0,5%, pari a +123mila unità) coinvolge gli uomini, le donne, i dipendenti, gli autonomi e tutte le classi d’età ad eccezione dei 35-49enni, per i quali il numero di occupati è sostanzialmente stabile. Il tasso di occupazione sale al 63,1% (+0,3 punti). Il calo delle persone in cerca di lavoro (-1,3%, pari a -18mila unità) si osserva per uomini e donne e per tutte le classi d’età ad eccezione dei 35-49enni, tra i quali i disoccupati risultano in crescita. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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