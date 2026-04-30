**Inflazione | Istat ad aprile sale a +2,8%**

A aprile 2026, l'ufficio di statistica ha rilevato un aumento dell'inflazione pari al 2,8 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La crescita dei prezzi è stata principalmente influenzata dall'incremento del 9,5 per cento nei costi dell'energia, che in precedenza aveva registrato una diminuzione del 2,1 per cento, e dal rialzo del 6,0 per cento nei prezzi dei alimentari non lavorati, in aumento rispetto al 4,7 per cento di un anno fa.

Roma, 30 apr. - (Adnkronos) - Ad aprile 2026, secondo le stime preliminari, l'inflazione sale a +2,8%, sostenuta essenzialmente dalle tensioni che si registrano sui prezzi degli energetici (+9,5% da -2,1%) e degli alimentari non lavorati (+6,0% da +4,7%). Lo rileva Istat spiegando che "un parziale effetto di freno alla crescita dell'inflazione si deve alla dinamica dei prezzi di alcune tipologie di servizi, tra cui quelli ricreativi, culturali e per la cura della persona" (+3,0% da +2,6%). La crescita su base annua dei prezzi del “carrello della spesa” è pari a +2,5% (da +2,2%), mentre l'inflazione di fondo scende a +1,6% (da +1,9%). L'inflazione acquisita ad aprile, per il 2026, è pari a +2,4%.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - **Inflazione: Istat, ad aprile sale a +2,8%** Notizie correlate Inflazione gennaio 2026 stabile all’1,2%: i dati IstatUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto. Leggi anche: Inflazione, Istat: a gennaio cala all’1%, carrello spesa all’1,9% Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Indici ISTAT dei prezzi; Aggiornati gli indici ISTAT dei costi di costruzione a febbraio 2026; Istat: ad aprile cala fiducia consumatori e imprese; Rivalutazione affitti Istat in aumento, importi aggiornati e regole di calcolo. Inflazione: Istat stima +1,2% ad aprile, +2,8% su anno. Netta risalita dei prezzi energeticiL’ente statistico ha pubblicato la stima provvisoria dei prezzi al consumo di aprile 2026 ... msn.com Inflazione: Istat,balza al 2,8% ad aprile con prezzi energiaUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it Per approfondire, leggi qui l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/bce-tassi-fermi-e-occhi-puntati-sull-inflazione-AI1w24kC - facebook.com facebook Lavoro povero si combatte con il #salariominimo, riagganciare #stipendi a inflazione x.com