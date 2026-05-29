Israele inizia una nuova avanzata in Libano mentre a Washington iniziano i colloqui Beirut-Tel Aviv | Idf passano a nord del fiume Litani

Da ilfattoquotidiano.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le forze israeliane hanno iniziato un'operazione militare nel nord del Libano, passando oltre il fiume Litani. Contestualmente, si sono aperti colloqui tra le autorità dei due paesi a Washington. Il governo israeliano ha ripetutamente evitato l’uso del termine “tregua” rispetto alle operazioni militari e alle occupazioni di territori nei paesi vicini. Le truppe israeliane hanno attraversato la frontiera e si sono mosse in una zona strategica nel nord libanese. I colloqui a Washington sono in corso parallelamente alle operazioni sul terreno.

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“Tregua” è la parola che meno piace al governo di Benjamin Netanyahu quando si tratta di combattere i propri nemici o occupare territori nei Paesi vicini. Che si tratti del conflitto con l’ Iran, del cessate il fuoco a Gaza o di quello in Libano, Israele ha dimostrato che la sua parola, in questi casi, ha poco valore e le violazioni dello stop alle ostilità sono la norma. Così, proprio nel giorno in cui si aprono i negoziati diretti con Beirut a Washington, le Forze di Difesa Israeliane (Idf) hanno cominciato una nuova avanzata che ha portato le truppe di Tel Aviv a nord del fiume Litani, ben oltre la Blue Line che separava i territori di competenza dei due Paesi grazie anche alla presenza dei militari Onu e più a nord anche della cosiddetta Yellow Line, la nuova zona cuscinetto creata unilateralmente da Israele dopo l’ultima invasione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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