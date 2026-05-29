Israele inizia una nuova avanzata in Libano mentre a Washington iniziano i colloqui Beirut-Tel Aviv | Idf passano a nord del fiume Litani
Le forze israeliane hanno iniziato un'operazione militare nel nord del Libano, passando oltre il fiume Litani. Contestualmente, si sono aperti colloqui tra le autorità dei due paesi a Washington. Il governo israeliano ha ripetutamente evitato l’uso del termine “tregua” rispetto alle operazioni militari e alle occupazioni di territori nei paesi vicini. Le truppe israeliane hanno attraversato la frontiera e si sono mosse in una zona strategica nel nord libanese. I colloqui a Washington sono in corso parallelamente alle operazioni sul terreno.
“Tregua” è la parola che meno piace al governo di Benjamin Netanyahu quando si tratta di combattere i propri nemici o occupare territori nei Paesi vicini. Che si tratti del conflitto con l’ Iran, del cessate il fuoco a Gaza o di quello in Libano, Israele ha dimostrato che la sua parola, in questi casi, ha poco valore e le violazioni dello stop alle ostilità sono la norma. Così, proprio nel giorno in cui si aprono i negoziati diretti con Beirut a Washington, le Forze di Difesa Israeliane (Idf) hanno cominciato una nuova avanzata che ha portato le truppe di Tel Aviv a nord del fiume Litani, ben oltre la Blue Line che separava i territori di competenza dei due Paesi grazie anche alla presenza dei militari Onu e più a nord anche della cosiddetta Yellow Line, la nuova zona cuscinetto creata unilateralmente da Israele dopo l’ultima invasione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Israele e Libano tornano a parlarsi. A Washington colloqui costruttivi
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