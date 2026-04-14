A Washington si svolgeranno martedì i primi incontri ufficiali tra rappresentanti di Israele e Libano da diversi decenni. La riunione avviene a più di un mese dall'inizio del conflitto tra Israele e il gruppo militante Hezbollah. Le delegazioni di Beirut e Tel Aviv sono giunte nella capitale statunitense per discutere delle tensioni in corso e dei possibili sviluppi futuri.

Martedì a Washington si terranno i primi colloqui diplomatici diretti da decenni tra Israele e Libano, dopo oltre un mese di guerra tra Tel Aviv e il gruppo militante Hezbollah. Il Segretario di Stato americano Marco Rubio prenderà parte ai colloqui insieme all’ ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Yechiel Leiter, e all’ ambasciatrice libanese, Nada Hamadeh Moawad. Hezbollah si oppone ai colloqui diretti e non sarà rappresentato. Wafiq Safa, membro di alto rango del consiglio politico del gruppo militante, ha dichiarato all’ Associated Press che non rispetterà alcun accordo raggiunto durante i colloqui. Questo articolo Libano, l'arrivo...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Libano, l'arrivo delle delegazioni di Beirut e Tel Aviv a Washington

Affondo di Trump contro Teheran: "Gestione pessima di Hormuz, non è l'accordo che abbiamo". Libano: si lavora a un vertice tra Tel Aviv e BeirutTeheran limita il passaggio delle navi nello stretto mentre resta alta la tensione in Libano.