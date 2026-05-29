Un aereo civile è stato colpito dai soldati israeliani in Cisgiordania giovedì notte, che lo hanno scambiato per un drone. L’esercito ha aperto il fuoco contro il velivolo, senza precisare se ci siano stati feriti o danni. L’incidente si è verificato mentre le forze israeliane operavano nella regione, senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

I soldati dell’esercito di Israele avrebbero aperto il fuoco contro un aereo civile sopra la Cisgiordania giovedì notte, scambiandolo per un drone. Non sono stati segnalati danni o feriti. L’Idf ha annunciato che avvierà un’indagine sull’accaduto. Cosa è successo. I coloni dell’insediamento di Beit El, riporta Times of Israel, hanno segnalato la presenza di diversi droni non identificati sopra la zona. Le truppe dell’esercito dello Stato ebraico sono state inviate a perlustrare la zona e un contingente, credendo di aver individuato un drone, ha aperto il fuoco. In seguito è emerso che la rotta degli aerei in arrivo all’ aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv era stata spostata verso est, causando un volo relativamente basso sopra la zona di Beit El. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Israele, Idf spara contro un aereo civile scambiandolo per un drone

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IDF Mistakenly Fires At Civilian Plane Israel Launches Probe, Fight Communication Under Scanner

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