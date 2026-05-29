Idf ha sparato contro un aereo civile sopra Beit El, in Cisgiordania, credendolo un drone ostile. Nessun ferito segnalato. L’incidente si è verificato durante un episodio di alta tensione nella zona. I soldati hanno aperto il fuoco mentre l’aereo volava sopra l’insediamento israeliano. La dinamica è ancora in fase di accertamento. Non ci sono state altre azioni o danni riportati dall’aereo.

Momenti di altissima tensione sopra Beit El, insediamento di Israele in Cisgiordania: alcuni soldati hanno aperto il fuoco contro un velivolo civile credendolo un drone ostile. Nessun ferito L’incidente è avvenuto nella notte sopraBeit El, insediamento di Israele inCisgiordaniasituato a nord di Gerusalemme e a est di Ramallah. Secondo quanto riferito dalTimes of Israel, alcuni residenti hanno segnalato la presenza didiversi velivoli a bassa quota, convinti che si trattasse di droni sospetti. Temendo un possibile attacco, i coloni hanno allertato l’esercito. Sul posto è stato inviato uncontingente dell’Idfche, dopo aver individuato un obiettivo in volo, ha aperto il fuoco credendo di trovarsi davanti a un drone ostile. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Israele, Idf spara contro aereo civile scambiandolo per un drone: sfiorata la tragedia in Cisgiordania

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