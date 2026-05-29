Ismaele ha fretta di nascere | il parto avviene a casa a San Giovanni

Martedì 26 maggio, intorno alle 16.30, una donna ha iniziato ad avvertire contrazioni e successivamente ha sentito rompersi le acque. Il parto si è svolto a casa, a San Giovanni. La nascita di un bambino è avvenuta in modo rapido, con il neonato che ha mostrato di essere molto impaziente di nascere. La donna è stata assistita durante tutto il processo domestico.

Arezzo, 29 maggio 2026 – Intorno alle 16.30 del pomeriggio di martedì 26 maggio Carmen ha alcune contrazioni e, poco dopo, sente rompersi le acque. Si attiva per spostarsi in ospedale, ma capisce presto che Ismaele, il suo secondogenito, ha fretta di nascere. Mentre sta arrivando la nonna Antonietta, quindi, viene chiamato anche il 118, che attiva immediatamente l’intervento. In pochi minuti giungono all’abitazione i soccorritori della Misericordia di San Giovanni Valdarno Andrea Sestini e Erica Palmizi, l’infermiera Claudia Balestri e il medico Biagio Vignali. Carmen è nel bagno, dove viene fatta stendere mentre tutto succede in pochi minuti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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