Una nascita insolita ha avuto luogo nel salotto di una casa a Vignate, vicino a Milano. La piccola Beatrice è venuta al mondo sul divano, con la bisnonna che ha assistito come ostetrica e il papà presente durante il parto. La madre ha dato alla luce la bambina con la collaborazione di un familiare e un po’ di fortuna, poco prima delle festività pasquali.

Vignate (Milano) - Il divano come lettino da parto, la bisnonna come ostetrica, la forza della mamma, il papà accanto, un pizzico di fortuna: benvenuta Beatrice, nata “in salotto” alle porte delle festività pasquali. Una gran fretta di venire al mondo, soccorritori e medico già per strada: all’arrivo non hanno dovuto far altro che tagliare il cordone ombelicale e trasferire cautelativamente mamma e piccina in ospedale, per i controlli e qualche giorno di riposo. È avvenuto a Vignate la mattina del 31 marzo. Due settimane dopo, in un post tutto rosa, il benvenuto ufficiale del sindaco: “Una nascita speciale, accogliamo Beatrice con gioia: evviva la vita!”.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Beatrice ha fretta di nascere: viene al mondo nel salotto di casa a Vignate

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