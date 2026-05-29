Martedì 26 maggio, intorno alle 16:30, una donna ha iniziato il travaglio a casa a San Giovanni Valdarno. Dopo alcune contrazioni, ha sentito rompersi le acque. Poco tempo dopo, è nato un bambino, identificato come Ismaele, che ha avuto bisogno di nascere urgentemente. La donna ha dato alla luce il neonato in ambiente domestico senza l'intervento immediato di personale sanitario. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno assistito la madre e il bambino.

SAN GIOVANNI VALDARNO – Intorno alle 16,30 del pomeriggio di martedì (26 maggio) Carmen ha alcune contrazioni e, poco dopo, sente rompersi le acque. Si attiva per spostarsi in ospedale, ma capisce presto che Ismaele, il suo secondogenito, ha fretta di nascere. Mentre sta arrivando la nonna Antonietta, quindi, viene chiamato anche il 118, che attiva immediatamente l’intervento. In pochi minuti giungono all’abitazione i soccorritori della Misericordia di San Giovanni Valdarno Andrea Sestini e Erica Palmizi, l’infermiera Claudia Balestri e il medico Biagio Vignali. Carmen è nel bagno, dove viene fatta stendere mentre tutto succede in pochi minuti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Ismaele ha fretta di nascere: il parto avviene a casa a San Giovanni Valdarno

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