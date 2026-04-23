San Giovanni Valdarno a Casa Masaccio la mostra Arte video e ambiente

A Casa Masaccio a San Giovanni Valdarno si terrà una mostra dedicata all’arte video e all’ambiente, con apertura prevista per giovedì 30 aprile alle ore 18. La rassegna presenta opere di vari artisti che utilizzano il video come mezzo espressivo, con un focus sui temi legati alla relazione tra arte e natura. L’evento rimarrà aperto al pubblico per un certo periodo e sarà possibile visitarla negli orari di apertura della struttura.

Arezzo, 23 aprile 2026 – Sarà inaugurata giovedì 30 aprile alle ore 18, negli spazi di Casa Masaccio Centro per l’arte contemporanea, la mostra “Arte video e ambiente”, progetto curato da Stefano Pezzato e promosso dal Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci Fondazione per le arti contemporanee in Toscana. L’esposizione, visitabile dal 30 aprile al 30 maggio, si inserisce nel programma della Rete del contemporaneo in Toscana, dedicato per questa annualità al tema dell’arte ambientale. Il progetto propone un percorso articolato attraverso sette opere video provenienti dalla collezione del Centro Pecci, offrendo al pubblico un’occasione di riflessione sul rapporto tra arte contemporanea, paesaggio e ambiente, inteso nella sua dimensione naturale e antropica.🔗 Leggi su Lanazione.it Notizie correlate Leggi anche: “Arte video e ambiente” a Casa Masaccio Marzo per le donne: a San Giovanni Valdarno un mese di cultura, arte e riflessione sul mondo femminileArezzo, 4 marzo 2026 – San Giovanni Valdarno dedica il mese di marzo al mondo femminile con “Marzo per le donne”, un ricco programma di iniziative... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Sangiovese Festival, il 18 e 19 aprile a San Giovanni Valdarno; Sangiovese Festival, vino e cultura: San Giovanni Valdarno celebra il re dei rossi; FEDERCACCIA TOSCANA - UCT. GRANDE PARTECIPAZIONE AL PRANZO SOCIALE DELLA SEZIONE DI SAN GIOVANNI VALDARNO - FIDC - Federazione Italiana Della Caccia - sito ufficiale; Sangiovese Festival il 18 e 19 aprile a San Giovanni Valdarno - Radio Studio90 Italia. Inaugurato il centro diurno GIOi a San Giovanni Valdarno: un nuovo servizio per la salute mentale degli e delle adolescenti. Nasce per dare risposta al crescente bisogno di supporto psicologico e psichiatrico tra i giovani e le giovani del territorio, un fenomeno - facebook.com facebook