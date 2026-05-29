Isabella Potì, chef e madre di tre figli, ha raccontato come la presenza dei bambini abbia influenzato la cucina del suo ristorante. Ha spiegato che, con il tempo, lei e il collega Floriano Pellegrino sono diventati meno egoisti nei loro piatti, anche se all'inizio è stata una sfida. Potì ha sottolineato che i figli hanno portato un cambiamento positivo nella loro proposta culinaria. I due sono i responsabili del ristorante che ha ricevuto riconoscimenti dalla Guida Michelin.

Per dire, ha fatto scalpore il loro Limoniamo, il sorbetto servito in un calco delle loro labbra, che invitava esplicitamente i clienti a un bacio appassionato. Geniale per alcuni, inutilmente rumoroso al punto di sovrastare il gusto per altri. Così, Isabella Potì e Floriano Pellegrino sono diventati un po' gli chef dello scontro, che loro hanno sempre gestito a testa alta, fieri e sicuri di quello che stavano facendo, sopracciglia alzate e sguardo da duri. Poi, qualcosa è cambiato. E quel qualcosa ha un nome e un cognome: Aron Pellegrino, il primo figlio della coppia, è nato ad aprile 2022, seguito un anno dopo da Bart e quest'anno dalla piccola Cali, nata due mesi fa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Isabella Potì, chef tre volte mamma: «i bambini hanno cambiato in meglio la cucina dei Bros', ora io e Floriano Pellegrino siamo meno egoisti nei nostri piatti. Ma all'inizio è stata dura»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Isabella Potì: “Famiglia e cucina? Si conciliano. Sono parte dello stesso equilibrio”Isabella Potì spiega come riesce a conciliare la vita familiare con il lavoro in alta cucina.

“Cosa finisce nei nostri piatti? Ecco perché i prodotti stranieri hanno etichetta italiana. Ed è sbagliato”Un presidio di circa 500 agricoltori toscani si è svolto al valico del Brennero, organizzato da Coldiretti, per protestare contro le distorsioni del...

Si parla di: Isabella Potì, chef tre volte mamma: i bambini hanno cambiato in meglio la cucina dei Bros', ora io e Floriano Pellegrino siamo meno egoisti nei nostri piatti. Ma all'inizio è stata dura.

Isabella Potì, chef tre volte mamma: I bambini hanno cambiato in meglio la cucina dei Bros', ora io e Floriano Pellegrino siamo meno egoisti nei nostri piatti. Ma all'inizio ...Isabella Potì e Floriano Pellegrino sono i giovani e talentuosi chef del Ristorante Bros', che ha riportato in Puglia le attenzioni della Guida Michelin. Nel frattempo, dopo la stella, hanno avuto tre ... vanityfair.it

Dieci anni di Bros’: memoria e futuro nel multiverso di Floriano e IsabellaUn orto, una vigna e un sistema di masserie che ogni giorno alimenta la cucina: Bros’ - il ristorante icona di Floriano Pellegrino e Isabella Potì - compie dieci anni. E nella ... quotidianodipuglia.it