Isabella Potì chef tre volte mamma | i bambini hanno cambiato in meglio la cucina dei Bros' ora io e Floriano Pellegrino siamo meno egoisti nei nostri piatti Ma all' inizio è stata dura

Da vanityfair.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Isabella Potì, chef e madre di tre figli, ha raccontato come la presenza dei bambini abbia influenzato la cucina del suo ristorante. Ha spiegato che, con il tempo, lei e il collega Floriano Pellegrino sono diventati meno egoisti nei loro piatti, anche se all'inizio è stata una sfida. Potì ha sottolineato che i figli hanno portato un cambiamento positivo nella loro proposta culinaria. I due sono i responsabili del ristorante che ha ricevuto riconoscimenti dalla Guida Michelin.

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Per dire, ha fatto scalpore il loro Limoniamo, il sorbetto servito in un calco delle loro labbra, che invitava esplicitamente i clienti a un bacio appassionato. Geniale per alcuni, inutilmente rumoroso al punto di sovrastare il gusto per altri. Così, Isabella Potì e Floriano Pellegrino sono diventati un po' gli chef dello scontro, che loro hanno sempre gestito a testa alta, fieri e sicuri di quello che stavano facendo, sopracciglia alzate e sguardo da duri. Poi, qualcosa è cambiato. E quel qualcosa ha un nome e un cognome: Aron Pellegrino, il primo figlio della coppia, è nato ad aprile 2022, seguito un anno dopo da Bart e quest'anno dalla piccola Cali, nata due mesi fa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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