Un presidio di circa 500 agricoltori toscani si è svolto al valico del Brennero, organizzato da Coldiretti, per protestare contro le distorsioni del codice doganale europeo. Nel frattempo, si discute sulla presenza di prodotti stranieri con etichetta italiana, sollevando interrogativi sulla trasparenza e sulla provenienza alimentare. La questione riguarda le modalità di certificazione e le norme che regolano l’etichettatura dei prodotti alimentari importati.

Firenze, 27 aprile 2026 – Sono circa 500 gli agricoltori toscani presenti al valico del Brennero per il presidio organizzato da Coldiretti contro le distorsioni del codice doganale europeo. Una mobilitazione che ha coinvolto complessivamente 10mila agricoltori da tutta Italia e che punta a denunciare gli effetti del principio dell’ultima trasformazione sostanziale, che consente a materie prime straniere di diventare italiane dopo semplici lavorazioni. Il nodo del codice doganale. Secondo l’attuale normativa europea, infatti, l’origine di un prodotto viene attribuita al Paese in cui avviene l’ultima trasformazione significativa. Un meccanismo che, di fatto, permette a prodotti coltivati o allevati all’estero di essere etichettati come italiani dopo interventi minimi come la salatura o la panatura.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Cosa finisce nei nostri piatti? Ecco perché i prodotti stranieri hanno etichetta italiana. Ed è sbagliato”

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Cosa finisce nei nostri piatti? Ecco perché i prodotti stranieri hanno etichetta italiana. Ed è sbagliatoBrennero, 500 agricoltori toscani al presidio Coldiretti. Mobilitazione contro il codice doganale, secondo cui l’origine di un prodotto viene attribuita al Paese in cui avviene l’ultima trasformazione ... lanazione.it

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