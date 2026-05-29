È stata raggiunta una bozza di accordo tra Iran e Stati Uniti che prevede una tregua di 60 giorni, la riapertura dello stretto di Hormuz e la fine del blocco navale. Non è stato firmato ancora nessun documento ufficiale, né da parte di uno dei due paesi. L’intesa include anche una trattativa sul nucleare senza l’obiettivo di raggiungere lo sviluppo di armi atomiche. Nessuno dei due ha firmato formalmente l’accordo.

Resta preda delle incognite il processo diplomatico tra Washington e Teheran. Ieri, Axios ha riferito che i due contendenti avrebbero raggiunto finalmente un accordo, ma che Donald Trump non avrebbe ancora dato la propria approvazione. Una rivelazione, questa, che è stata confermata in serata dalla Casa Bianca. Secondo i termini dell’intesa, le due parti prorogherebbero la tregua di 60 giorni: in questa finestra temporale, l’Iran riaprirebbe Hormuz, mentre Washington revocherebbe il blocco navale ai porti della Repubblica islamica. Inizierebbero quindi le trattative sul nucleare, con Teheran che si impegnerebbe a non conseguire la bomba atomica. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Iran-Usa: stavolta l’accordo c’è ma nessuno lo firma per primo

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