Iran-Usa per Al Arabya l’accordo sarebbe a un passo Ma resta lo scoglio del nucleare Rubio | Trattiamo ma lavoriamo a un Piano B
Secondo quanto riferito da Al Arabiya, si avvicinerebbe molto un nuovo accordo tra Iran e Stati Uniti, che potrebbe evitare un'escalation di tensioni e permettere la riapertura dello Stretto di Hormuz. Tuttavia, il problema legato al programma nucleare iraniano resta un ostacolo significativo. Un senatore statunitense ha affermato che, mentre si negozia, si sta lavorando anche a un Piano B nel caso in cui le trattative non portino ai risultati sperati.
Sarebbe a un passo il nuovo accordo tra Iran e gli Stati Uniti che dovrebbe scongiurare la ripresa del conflitto e sbloccare lo Stretto di Hormuz. A dirlo, ieri, l’emittente Al Arabya secondo la quale la sottoscrizione del possibile accordo mediato dal Pakistan potrebbe essere imminente. Secondo le indiscrezioni, i punti chiave della bozza che è in discussione includono il cessate il fuoco immediato, la garanzia della libertà di navigazione a Hormuz e la graduale revoca deIle sanzioni statunitensi. Inoltre, l’accordo dovrebbe entrare in vigore subito dopo l’annuncio ufficiale da parte di entrambe le parti. A suffragare l’ipotesi di un accordo vicino, l’arrivo ieri in Iran del capo dell’esercito del Pakistan, il generale Asim Munir. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Usa-Iran, accordo limitato e temporaneo. Da definire traffico Stretto Hormuz
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