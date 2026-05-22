Iran-Usa per Al Arabya l’accordo sarebbe a un passo Ma resta lo scoglio del nucleare Rubio | Trattiamo ma lavoriamo a un Piano B

Secondo quanto riferito da Al Arabiya, si avvicinerebbe molto un nuovo accordo tra Iran e Stati Uniti, che potrebbe evitare un'escalation di tensioni e permettere la riapertura dello Stretto di Hormuz. Tuttavia, il problema legato al programma nucleare iraniano resta un ostacolo significativo. Un senatore statunitense ha affermato che, mentre si negozia, si sta lavorando anche a un Piano B nel caso in cui le trattative non portino ai risultati sperati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui