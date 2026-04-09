Il governo statunitense ha dichiarato che le forze militari rimarranno posizionate vicino all'Iran fino a quando non verrà raggiunto un accordo reale. La situazione si è complicata nelle ultime ore, con la chiusura dello stretto di Hormuz, un aumento dei prezzi del petrolio e il calo delle borse europee. La tensione tra le due nazioni resta alta, mentre le conseguenze si riflettono sui mercati internazionali.

Le forze armate americane rimarranno "schierate" vicino all'Iran "fino al raggiungimento di un vero accordo". Lo ha scritto Trump su Truth. "Se ciò non dovesse accadere, inizieranno gli scontri a fuoco, più grandi e più intensi di quanto si sia mai visto prima", ha aggiunto seppur escludendo l'opzione nucleare. Chiuso lo Stretto di Hormuz, solo quattro navi adibite al trasporto di carichi secchi sono riuscite ad attraversarlo, dopo i raid israeliani sul Libano che per l'Onu sono un grave pericolo per la tenuta della tregua. Secondo Teheran il cessate il fuoco deve valere anche in Libano. Hezbollah ha lanciato razzi su un kibbutz dopo la violazione di Israele. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Trump: "Forze Usa schierate vicino all'Iran fino a un vero accordo". La tregua vacilla: Hormuz chiuso, sale il petrolio, giù le borse europee

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Trump Says Iran Should Not Be Charging for Hormuz Passage

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MEDIO ORIENTE | Trump: "Le Forze Usa schierate vicino all'Iran fino al raggiungimento di un vero accordo". Media: "Lo Stretto di Hormuz è completamente chiuso, le navi sono costrette a tornare indietro". #ANSA x.com