Trump | Forze Usa schierate vicino all' Iran fino a un vero accordo La tregua vacilla | Hormuz semichiuso sale il petrolio giù le borse europee

Le dichiarazioni di un alto funzionario statunitense indicano che le forze armate americane continueranno a essere posizionate nelle vicinanze dell’Iran fino a quando non verrà firmato un accordo ritenuto soddisfacente. Nel frattempo, la situazione nel Golfo Persico si aggrava, con lo stretto di Hormuz parzialmente chiuso e i prezzi del petrolio in aumento. Le borse europee hanno registrato cali, mentre le tensioni tra le due nazioni restano elevate.

Le forze armate americane rimarranno "schierate" vicino all'Iran "fino al raggiungimento di un vero accordo". Lo ha scritto Trump su Truth. "Se ciò non dovesse accadere, inizieranno gli scontri a fuoco, più grandi e più intensi di quanto si sia mai visto prima", ha aggiunto seppur escludendo l'opzione nucleare. Chiuso lo Stretto di Hormuz, solo quattro navi adibite al trasporto di carichi secchi sono riuscite ad attraversarlo, dopo i raid israeliani sul Libano che per l'Onu sono un grave pericolo per la tenuta della tregua. Secondo Teheran il cessate il fuoco deve valere anche in Libano. Hezbollah ha lanciato razzi su un kibbutz dopo la violazione di Israele. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Trump: "Forze Usa schierate vicino all'Iran fino a un vero accordo". La tregua vacilla: Hormuz (semi)chiuso, sale il petrolio, giù le borse europee

Trump: "Forze Usa schierate vicino all'Iran fino a un vero accordo". La tregua vacilla: Hormuz chiuso, sale il petrolio, giù le borse europeeLe forze armate americane rimarranno "schierate" vicino all'Iran "fino al raggiungimento di un vero accordo".

Raid di Israele sul Libano. Hezbollah colpisce un kibbutz. Trump: “Forze Usa schierate vicino all’Iran fino all’accordo”Il gruppo libanese Hezbollah ha dichiarato giovedì di aver lanciato razzi contro Israele in risposta alla “violazione” della tregua tra Stati Uniti e...

Trump Says Iran Should Not Be Charging for Hormuz Passage

Temi più discussi: Trump: 'Forze Usa schierate vicino a Iran fino a raggiungimento di un vero accordo'(2); Trump: 'Forze Usa schierate vicino all'Iran fino a un vero accordo'. Netanyahu, 'continueremo a colpire Hezbollah ovunque serva'; Iran-Usa, cosa prevede la proposta di pace in 10 punti; La guerra all’Iran tra escalation militare e trattative in stallo – AGGIORNATO.

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MEDIO ORIENTE | Trump: "Le Forze Usa schierate vicino all'Iran fino al raggiungimento di un vero accordo". Media: "Lo Stretto di Hormuz è completamente chiuso, le navi sono costrette a tornare indietro". IL LIVEBLOG #ANSA - facebook.com facebook

Meloni in aula: "Rispetto al rapporto tra l'Italia, l'Europa e gli Usa mi verrebbe da dire, prendendo a prestito una frase cara all'onorevole Schlein, che noi siamo testardamente unitari. E se può permettersi di esserlo lei rispetto alle variopinte forze politiche che c x.com