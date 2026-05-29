Iran Trump decide sull’accordo | Teheran risponde con durezza

Il governo degli Stati Uniti ha annunciato la decisione di uscire dall’accordo sul nucleare con l’Iran. In risposta, Teheran ha adottato un tono di fermezza, affermando che non accetterà condizioni che limitino le sue attività nel Golfo Persico. La situazione ha portato a un aumento delle tensioni nella regione, con ripercussioni sul mercato petrolifero mondiale. La disputa riguarda in particolare le restrizioni sul traffico nello Stretto di Hormuz.

? Domande chiave Come influirà la firma di Trump sul prezzo del petrolio mondiale?. Quali sono le condizioni non negoziabili imposte per lo Stretto di Hormuz?. Perché il Pakistan è diventato il mediatore chiave tra Washington e Teheran?. Cosa accadrà alle scorte di uranio iraniano durante la tregua di sessanta giorni?.? In Breve Pakistan e Qatar mediano per la Dichiarazione di Islamabad tramite Mohammad Ishaq Dar.. Prezzo del petrolio scende a 90 dollari per la possibile risoluzione diplomatica.. Accordo prevede tregua di 60 giorni e fondo ricostruzione da 300 miliardi.. Ebrahim Rezaei contesta il controllo statunitense sullo Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Tensione USA-Iran: Trump lancia ultimatum sul nucleare, Teheran risponde con forza

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