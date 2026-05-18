Nuova proposta Iran insufficiente Trump convoca la Situation Room per domani | possibile ripresa della guerra

L'Iran ha inviato una nuova proposta agli Stati Uniti attraverso il Pakistan, ma questa non sembra essere considerata sufficiente per raggiungere un accordo. In risposta alla comunicazione, il presidente ha convocato la Situation Room per analizzare la situazione e discutere i prossimi passi. La comunicazione tra le parti si inserisce in un quadro di tensioni crescenti, con il governo americano che valuta attentamente le mosse dell'Iran. La convocazione si svolgerà nella giornata di domani, mentre si attende una possibile evoluzione della situazione.

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