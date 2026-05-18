Nuova proposta Iran insufficiente Trump convoca la Situation Room per domani | possibile ripresa della guerra
L'Iran ha inviato una nuova proposta agli Stati Uniti attraverso il Pakistan, ma questa non sembra essere considerata sufficiente per raggiungere un accordo. In risposta alla comunicazione, il presidente ha convocato la Situation Room per analizzare la situazione e discutere i prossimi passi. La comunicazione tra le parti si inserisce in un quadro di tensioni crescenti, con il governo americano che valuta attentamente le mosse dell'Iran. La convocazione si svolgerà nella giornata di domani, mentre si attende una possibile evoluzione della situazione.
Roma, 18 maggio 2026 – La nuova proposta che l' Iran ha inviato agli Stati Uniti tramite il Pakistan non basta per arrivare a un accordo. Lo hanno riferito fonti Usa ad Axios. "La Casa Bianca ritiene che non si tratti di un miglioramento significativo e che sia insufficiente per raggiungere un accordo", riporta Axios. https:www.quotidiano.netvideoesteriiran-abbiamo-risposto-alla-proposta-di-pace-usa-negoziato-va-avanti-b5v3rw3z Il presidente Donald Trump, ha spiegato ancora la fonte, "desidera un'intesa per mettere fine alla guerra, ma sta valutando se riprendere le trattative visto il rifiuto dell'Iran di molte delle sue richieste " comprese "concessioni significative sul proprio programma nucleare". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
La nuova proposta dell'Iran in 14 punti, Trump: Inaccettabile
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