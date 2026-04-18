Trump convoca una riunione nella situation room | Senza svolta la guerra riprende L’Iran chiude Hormuz Attacco ai caschi blu francesi | un morto – La diretta

In un momento di crescente tensione internazionale, si segnala che un leader ha convocato una riunione nella situazione di emergenza, dichiarando che senza un cambiamento la guerra riprenderà. Nel frattempo, l’Iran ha deciso di chiudere lo Stretto di Hormuz, e sono stati segnalati attacchi contro caschi blu francesi, con una vittima. Dopo settimane di aumenti delle tensioni, l’Iran ha annunciato la riapertura dello stretto, condizionandola alla fine del blocco navale statunitense sui propri porti.

Dopo settimane di escalation seguite all’attacco del 28 febbraio, si apre uno spiraglio diplomatico: l’Iran annuncia la riapertura dello Stretto di Hormuz, legandola però alla fine del blocco navale Usa sui propri porti. Mentre Donald Trump parla di un accordo sul nucleare «molto vicino » (che prevede il trasferimento dell’uranio arricchito negli Stati Uniti), esplode la tensione tra Washington e Tel Aviv. Netanyahu si dice «scioccato» dal veto imposto dalla Casa Bianca ai raid israeliani in Libano, condizione essenziale per la tregua di 10 giorni siglata il 17 aprile. Sullo sfondo, la diplomazia internazionale si muove a Parigi con una nuova Coalizione dei volenterosi a guida franco-britannica per garantire la sicurezza della navigazione, una missione difensiva a cui anche l’Italia si prepara a contribuire.🔗 Leggi su Open.online Attacco di Trump a Leone XIV sulla guerra in Iran, solidarietà da istituzioni e politica Notizie correlate 'Trump convoca riunione nella situation room, senza svolta la guerra riprende'Donald Trump ha convocato questa mattina una riunione nella situation room per discutere della nuova crisi sullo Stretto di Hormuz. La riunione nella Situation Room con Netanyahu e i dubbi della Cia: così Trump ha deciso sull’IranMentre si attende di capire se e quanto reggerà il cessate il fuoco di due settimane in Iran annunciato da Donald Trump e accettato da Israele e dai... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Trump annuncia un cessate il fuoco di dieci giorni tra Israele e Libano (ma non cita Hezbollah). Netanyahu intanto convoca una riunione con il gabinetto di sicurezza; 'Trump convoca riunione nella situation room, senza svolta la guerra riprende'; Trump contro il Papa: Non mi scuso, messaggi a Leone dalla politica; Tregua in Iran. Israele bombarda il Libano. 'Trump convoca riunione nella situation room, senza svolta la guerra riprende'Donald Trump ha convocato questa mattina una riunione nella situation room per discutere della nuova crisi sullo Stretto di Hormuz. (ANSA) ... ansa.it Guerra Iran, Trump: «Senza una svolta la guerra riprenderà»Donald Trump ha convocato questa mattina una riunione nella situation room per discutere della nuova crisi sullo Stretto di Hormuz. Il Consiglio supremo per la sicurezza nazionale dell'Iran, il massim ... ilgazzettino.it #MelaniaTrump a sorpresa ha convocato i giornalisti alla Casa Bianca per rilasciare una dichiarazione su Jeffrey #Epstein. Per chi se lo fosse perso, ecco cosa ha detto la first lady Usa facebook Arrivano in fondo. E poi scavano. Il Pentagono ha convocato l’ambasciatore del Papa, perché il Papa si sta mettendo di traverso contro la guerra e contro Trump x.com