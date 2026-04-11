Iran la guerra in diretta | al via i negoziati con gli USA in Pakistan Trump | Un buon accordo? Nessuna arma nucleare
Nella regione, sono iniziati negoziati tra rappresentanti iraniani e statunitensi a Islamabad, in Pakistan, per discutere delle tensioni in corso. Dopo l’attacco di Israele e gli attacchi di Washington, la situazione rimane instabile, con la possibilità di nuovi raid minacciata da parte degli Stati Uniti in caso di fallimento delle trattative. L’Iran chiede un cessate il fuoco e il sblocco degli asset, mentre le parti cercano di trovare un’intesa.
Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: negoziati al via a Islamabad. La tregua resta fragile: Trump avverte Teheran su nuovi raid se salta l’intesa, mentre l’Iran chiede cessate il fuoco e sblocco degli asset. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Iran, la guerra in diretta, Trump: “Nessun accordo, condizioni non ancora sufficienti”. Teheran: “Braccheremo e uccideremo Netanyahu”Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: Trump: "L'Iran vuole raggiungere un accordo, ma io non lo voglio perché le...
Iran, la guerra in diretta, Trump: “Recuperato pilota F-15 dispersi”, ma i Pasdaran negano: “Abbattuti altri due aerei Usa”Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: blitz americano, recuperato il pilota dell'F-15.
La guerra all'Iran e le elezioni Usa di Midterm #trump #vance #rubio #usa #iran #midterm
Temi più discussi: L’Iran e oltre: come cambierà il Medio oriente dopo la guerra; Le conseguenze (in)attese della guerra all'Iran; Guerra contro l’Iran, chi dice la verità?; USA: dalla tregua con l’Iran alla guerra Maga.
Iran, la guerra in diretta: al via i negoziati con gli USA in Pakistan. Trump: Un buon accordo? Nessuna arma nucleareLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l’attacco di Israele e USA: negoziati al via a Islamabad. La tregua resta fragile: Trump avverte Teheran su nuovi raid se salta l’intesa, mentre l’Iran chiede ... fanpage.it
Guerra in Iran, oggi è il giorno dei colloqui ad alta tensione a Islamabad. Slitta la trattativaQuesta mattina partono le trattative fra diffidenze reciproche. Trump ha accusato Teheran di non rispettare l’accordo del cessate il fuoco su Hormuz mentre gli iraniani ribadiscono. Non ci fidiamo de ... quotidiano.net
Segui tutti gli aggiornamenti: https://www.ilsole24ore.com/art/usa-iran-oggi-colloqui-pakistan-trump-no-pedaggio-hormuz-AIliupRCrefresh_ce&nof #MedioOriente #Usa #Iran - facebook.com facebook
Iran, è il giorno dei negoziati a Islamabad. Il nodo di Hormuz. Trump: «No ai pedaggi, sono acque internazionali» - La diretta x.com