Iran la guerra in diretta | al via i negoziati con gli USA in Pakistan Trump | Un buon accordo? Nessuna arma nucleare

Nella regione, sono iniziati negoziati tra rappresentanti iraniani e statunitensi a Islamabad, in Pakistan, per discutere delle tensioni in corso. Dopo l’attacco di Israele e gli attacchi di Washington, la situazione rimane instabile, con la possibilità di nuovi raid minacciata da parte degli Stati Uniti in caso di fallimento delle trattative. L’Iran chiede un cessate il fuoco e il sblocco degli asset, mentre le parti cercano di trovare un’intesa.