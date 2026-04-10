JD Vance parte per i negoziati | Sono ottimista ma l’Iran non ci prenda in giro Capo dell’Idf | In Libano siamo in guerra nessuna tregua – La diretta

Nel quarantunesimo giorno di conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, Teheran ha annunciato la sospensione dei negoziati di pace fino a quando Israele non interromperà gli attacchi nel Libano. La situazione militare in Libano resta tesa, con il capo dell’IDF che ha confermato la presenza di uno stato di guerra e il rifiuto di ogni tregua. Nel frattempo, il leader di un partito politico ha dichiarato di essere ottimista sui negoziati, ma ha avvertito di non essere ingannato dall’Iran.

Nel quarantunesimo giorno della guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran Teheran ha fatto sapere che i negoziati di pace saranno sospesi finché Israele non smetterà di bombardare il Libano. L’Iran ha smentito l’arrivo di una delegazione a Islamabad in Pakistan per cominciare i negoziati. Intanto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump se la prende con i Maga che lo hanno criticato, definendoli «stupidi». Trump ha anche detto che l’Iran non può chiedere pedaggi per lo Stretto di Hormuz e che presto «il petrolio scorrerà a fiumi» anche senza accordi con il paese. L'articolo JD Vance parte per i negoziati: «Sono ottimista, ma l’Iran non ci prenda in giro». 🔗 Leggi su Open.online

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