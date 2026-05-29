Ipertensione | la ricercatrice della Sapienza vince il premio Björn Folkow

Una ricercatrice dell'università di Roma ha vinto il premio Björn Folkow, diventando la seconda donna a riceverlo nella storia. La sua ricerca si concentra sui meccanismi dell'ipertensione e potrebbe influenzare le future diagnosi della condizione. Il riconoscimento premia il suo lavoro innovativo nel campo delle scienze cardiovascolari. La scoperta si basa su studi che approfondiscono il funzionamento dei sistemi che regolano la pressione arteriosa.

? Punti chiave Chi è la seconda donna nella storia a ricevere questo premio?. Come può la ricerca di Pozzilli cambiare le diagnosi dell'ipertensione?. Perché il lavoro della Sapienza è fondamentale per la salute globale?. Cosa cambieranno i nuovi protocolli clinici per i pazienti cardiovascolari?.? In Breve Premio assegnato a Danzica durante il congresso della European Society of Hypertension.. Ricerca condotta presso l'I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli con il mentore Giuseppe Lembo.. Carnevale è la seconda donna nella storia a ricevere questo riconoscimento internazionale.. Studi clinici mirano a nuovi protocolli per la prevenzione delle malattie cardiovascolari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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