Premio europeo per le donne chiave nell' innovazione ricercatrice di Unipa tra le finaliste

Una ricercatrice dell'Università di Palermo è tra le finaliste dell'European Prize for Women Innovators 2026, un riconoscimento europeo dedicato alle donne imprenditrici che guidano l’innovazione. Il premio viene assegnato dall’European Institute of Innovation and Technology e dal European Innovation Council. La candidatura mette in evidenza il ruolo delle donne nel settore dell’innovazione in Europa.

