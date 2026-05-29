Un fulmine si è abbattuto sullo studio di un avvocato, lasciandolo al buio, mentre si dichiarava l’innocenza di un imputato coinvolto nel caso di Garlasco. La scena si è verificata nel corso di una dichiarazione pubblica, in un momento in cui si affermava che l’imputato non aveva responsabilità nell’omicidio di una giovane donna. Nessun altro dettaglio sul temporale o sulle circostanze dell’incidente.

Quando si tratta di Garlasco e dell’omicidio di Chiara Poggi, può ormai succedere davvero di tutto. Anche che cada un fulmine nel momento esatto in cui si proclami l’innocenza di Andrea Sempio. È successo ieri a Ore 14 Sera su Rai 2, quando va in tilt l’impianto luci in studio durante l’intervento dell’avvocato Angela Taccia. Amica da vent’anni di Andrea Sempio e oggi sua legale, Angela Taccia viene intervistata da Milo Infante nel bel mezzo della serata, intorno alle 22.30. L’avvocato, nella sua ‘arringa’ televisiva, ribadisce di credere fortemente all’innocenza del suo assistito, sottolineando anche che.se fosse stato colpevole, io l’avrei difeso comunque, ma in una maniera diversa. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - “Io credo nell’innocenza di Sempio” e cade un fulmine sullo studio di Infante che resta al buio

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