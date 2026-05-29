Durante la puntata del 28 maggio di Ore 14 Sera, un blackout improvviso ha interrotto la trasmissione mentre Angela Taccia discuteva del caso Sempio. La trasmissione si è fermata bruscamente, lasciando gli spettatori senza segnale. Taccia ha commentato ironicamente la situazione, facendo riferimento a un fulmine che avrebbe causato il guasto. Nessuno è rimasto ferito, e la trasmissione è ripresa dopo alcuni minuti.

Durante la puntata del 28 maggio di Ore 14 Sera, un fulmine causa un blackout in diretta mentre Angela Taccia parla del caso Sempio. La battuta ironica di Milo Infante diventa subito virale Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Ore 14 Sera, il rotocalco televisivo di Milo Infante che continua a registrare ottimi ascolti. L'appuntamento del 28 maggio è stato visto da 1.224.000 spettatori, pari al 10,2% di share. L'intervista di ieri è stata caratterizzata da un imprevisto tecnico: mentre l'avvocata Angela Taccia parlava di Andrea Sempio, le luci dello studio si sono improvvisamente spente. A commentare l'episodio, con ironia, è stato il conduttore, che ha trasformato il blackout in un momento diventato rapidamente virale. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Blackout a Ore14 Sera, Infante ironizza: Taccia parla di Sempio e “cade un fulmine”

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Blackout a Ore14 Sera, Infante ad Angela Taccia: “Parla dell’innocenza di Sempio e cade un fulmine”Durante un’intervista in diretta a Ore14 Sera, Angela Taccia, avvocata di Andrea Sempio, ha parlato dell’innocenza del suo assistito.

Fulmine e blackout in diretta a Ore 14 Sera, la battuta di InfanteAlle 14:00, durante la trasmissione Ore 14 Sera, si è verificato un blackout improvviso che ha interrotto la puntata.

Argomenti più discussi: Blackout a Ore14 Sera, Infante ad Angela Taccia: Parla dell’innocenza di Sempio e cade un fulmine; Il vero messaggio di Tizzoni a Ore 14 travisato da Milo Infante in diretta, il conduttore: Ne parlerò in puntata; Milo Infante e la replica furiosa a Tizzoni: Se chiuderemo sarà per nostra scelta. Basta minacce, è inaccettabile.

Milo Infante non si ferma più: #Ore14Sera cresce ancora e raggiunge il 10,2% di share su Rai 2, con 1.224.000 spettatori, nonostante il maltempo che ha causato un blackout, costringendo la trasmissione ad andare in onda senza luci e servizi. #AscoltiTv #Or x.com

Ore 14 sera-Quarto Grado, Milo Infante pronto a sfidare Nuzzi? La Rai studia uno spostamento. RetroscenaSi parte da un presupposto e cioè che la decisione di proporre una versione serale di Ore 14 ha funzionato. Il programma diretto e condotto da Milo Infante che fa ascoltoni nel primo pomeriggio di ... affaritaliani.it