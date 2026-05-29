Blackout a Ore14 Sera Infante ad Angela Taccia | Parla dell’innocenza di Sempio e cade un fulmine

Durante un’intervista in diretta a Ore14 Sera, Angela Taccia, avvocata di Andrea Sempio, ha parlato dell’innocenza del suo assistito. Improvvisamente, si è verificato un blackout che ha interrotto la trasmissione. In quel momento, Milo Infante ha commentato la situazione, riferendo di un fulmine caduto. La trasmissione è stata sospesa senza ulteriori dettagli sul motivo del blackout o sulle conseguenze dell’interruzione.

Black out a Ore14 Sera durante l’intervista che Angela Taccia, avvocata di Andrea Sempio, ha rilasciato a Milo Infante. La battuta del conduttore: “Aveva parlato dell’innocenza di Sempio ed è caduto un fulmine”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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