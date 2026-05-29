Investito e ucciso da un’auto mentre attraversa la strada

Un uomo è stato investito e ucciso da un’auto mentre attraversava la strada. L’incidente è avvenuto intorno alle 16 in una zona centrale della città. La vettura coinvolta si è fermata poco dopo l’impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La polizia ha avviato le verifiche per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Ferrara, 29 maggio 2026 – Terribile tragedia quella successa oggi pomeriggio. Il fatto è avvenuto verso le 16.50 sulla via Calzolai nella località di Malborghetto di Boara. Un uomo, presumibilmente, mentre camminava sulla ciclabile, quella che collega via Gramicia con via Calzolai, ha attraversato la strada ed è stato investito da un Mercedes che viaggiava in direzione Ferrara. Una dinamica tutto da verificare ed accertare. https:www.ilrestodelcarlino.itreggio-emiliacronacacamion-ribalta-maiali-fuga-e6oz36kq L’impatto molto violento ha fatto sbalzare l’uomo per alcuni metri sulla carreggiata stradale per poi sbattere a terra. L’auto si è fermata e insieme ad altre persone che passavano in quel momento hanno avvisato i soccorsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Tragedia sulla SS18 a Scalea: uomo travolto e ucciso da un veicolo in transito.

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