Incidente stradale in via Epomeo a Soccavo investito da auto mentre attraversa la strada finisce in ospedale
Un pedone è stato investito da un'auto mentre attraversava via Epomeo a Soccavo. L'incidente si è verificato nel pomeriggio e la persona coinvolta è stata trasportata in ospedale per accertamenti. La Polizia Locale si sta occupando dei rilievi e delle indagini. Nel frattempo, si sta discutendo di programmi nelle scuole per promuovere l’educazione alla sicurezza stradale. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.
Incidente stradale in via Epomeo a Soccavo, pedone investito da auto finisce in ospedale. La Polizia Locale indaga: educazione sulla sicurezza stradale nelle scuole. Ultimo incontro il 20 maggio al Liceo Umberto Boccioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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