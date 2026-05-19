Incidente stradale in via Epomeo a Soccavo investito da auto mentre attraversa la strada finisce in ospedale

Un pedone è stato investito da un'auto mentre attraversava via Epomeo a Soccavo. L'incidente si è verificato nel pomeriggio e la persona coinvolta è stata trasportata in ospedale per accertamenti. La Polizia Locale si sta occupando dei rilievi e delle indagini. Nel frattempo, si sta discutendo di programmi nelle scuole per promuovere l’educazione alla sicurezza stradale. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

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