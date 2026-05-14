Bambino di 9 anni investito e ucciso mentre attraversa | era appena sceso dall' auto del papà

Un bambino di nove anni è stato investito e ha perso la vita nel pomeriggio del 13 maggio a Bergamo. Secondo quanto riferito, il bambino era appena sceso dall'auto del padre quando è stato colpito da un veicolo in transito. La dinamica esatta dell’incidente è in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per il bambino non c’è stato nulla da fare.

Tragedia a Bergamo, dove nel pomeriggio del 13 maggio un bambino di nove anni è stato investito da un'auto ed è morto. Il piccolo era appena sceso dall'auto del padre e stava attraversando la strada quando è stato falciato. Soccorso e portato in ospedale, il suo cuore si è fermato poche ore dopo.🔗 Leggi su Today.it

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