Gli organi della bambina di 22 mesi deceduta dopo essere stata investita dall’auto del padre a Portocannone saranno donati. La piccola, ricoverata all’ospedale pediatrico Salesi di Ancona, è deceduta dopo diversi giorni di degenza in condizioni critiche. La famiglia ha deciso di procedere con la donazione degli organi, che saranno utilizzati per trapianti. La piccola aveva subito gravi ferite e le sue condizioni non si sono più stabilize.

Gli organi della piccola Caterina Famiglietti, la bambina di 22 mesi morta all’ ospedale pediatrico Salesi di Ancona dopo giorni di ricovero in condizioni disperate, saranno donati. La decisione è stata presa dai genitori subito dopo la dichiarazione di morte cerebrale avvenuta nel tardo pomeriggio di giovedì, trasformando una tragedia che ha sconvolto l’intero Molise in una speranza di vita per altri bambini e pazienti in attesa di trapianto. Le procedure di prelievo degli organi sono state avviate nella struttura marchigiana e saranno seguite dalla certificazione formale del decesso da parte delle autorità competenti. Una scelta compiuta... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Donati gli organi della bimba di 22 mesi investita dall’auto del padre a Portocannone (Campobasso)

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