La procura ha chiesto l’ergastolo per l’imprenditrice balneare accusata di aver ucciso un uomo che le aveva rubato la borsetta. L’incidente è avvenuto quando la donna ha investito e poi ucciso il ladro. La richiesta di condanna si basa sull’accusa di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà. La vicenda riguarda un episodio di violenza che si è concluso con la morte dell’uomo, dopo il furto della borsa.

Cinzia Dal Pino, 67 anni, dovrà rispondere di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà. La vittima è Nourredine Mezguoi, 52 anni, marocchino senza fissa dimora. I fatti risalgono alla notte tra il 7 e l’8 settembre 2024, nella zona della darsena di Viareggio. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la donna era appena uscita da un ristorante in via Coppino quando sarebbe stata avvicinata dall’uomo nel parcheggio. Mezguoi le avrebbe strappato la borsa per poi allontanarsi a piedi. A quel punto, l’imprenditrice sarebbe salita sul suv e avrebbe iniziato a inseguirlo. Le immagini delle telecamere di sorveglianza, finite al centro dell’inchiesta, mostrano il momento in cui il mezzo raggiunge l’uomo sul marciapiede. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Investì e uccise l’uomo che le aveva rubato la borsetta: la procura ha chiesto l’ergastolo per Cinzia Dal Pino

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Travolse e uccise con la sua auto luomo che le aveva rubato la borsa, chiesto lergastolo

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Uccise col suv l’uomo che le aveva rubato la borsetta, chiesto ergastolo per Cinzia Dal Pino: “Giustizia privata”Un’imprenditrice è stata accusata di aver investito con un SUV un uomo che le aveva rubato la borsetta a Viareggio.

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#Viareggio, il PM Sara Polino ha chiesto l' ergastolo per Cinzia Dal Pino, che investì e uccise il marocchino che le aveva rubato la borsetta entrando nella sua macchina. I magistrati così facendo incitano i criminali a delinquere colpendo chi si difende. x.com

Come fa il PM ad avanzare la richiesta di ergastolo in questo caso? reddit

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