Uccise col suv l'uomo che le aveva rubato la borsetta chiesto ergastolo per Cinzia Dal Pino | Giustizia privata

Da fanpage.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un’imprenditrice è stata accusata di aver investito con un SUV un uomo che le aveva rubato la borsetta a Viareggio. La procura sostiene che non abbia cercato di fermarlo, ma di aggredirlo e sopraffarlo, con l’intenzione di ucciderlo per il furto. È stato chiesto l’ergastolo per la donna, che avrebbe agito con “volontà omicidiaria”. La vicenda riguarda un episodio di cronaca giudiziaria con accuse di omicidio volontario.

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Secondo la procura, l'imprenditrice “non ha tentato di fermare l’uomo, ma di aggredirlo e sopraffarlo”, agendo con “volontà omicidiaria” per punirlo del furto avvenuto poco prima a Viareggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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