Uccise col suv l'uomo che le aveva rubato la borsetta chiesto ergastolo per Cinzia Dal Pino | Giustizia privata

Un’imprenditrice è stata accusata di aver investito con un SUV un uomo che le aveva rubato la borsetta a Viareggio. La procura sostiene che non abbia cercato di fermarlo, ma di aggredirlo e sopraffarlo, con l’intenzione di ucciderlo per il furto. È stato chiesto l’ergastolo per la donna, che avrebbe agito con “volontà omicidiaria”. La vicenda riguarda un episodio di cronaca giudiziaria con accuse di omicidio volontario.

Secondo la procura, l'imprenditrice “non ha tentato di fermare l’uomo, ma di aggredirlo e sopraffarlo”, agendo con “volontà omicidiaria” per punirlo del furto avvenuto poco prima a Viareggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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