Invalidità civile cecità e sordità | le indicazioni Inps per il ripristino delle prestazioni economiche respinte o sospese

L’INPS ha diffuso una comunicazione che spiega come riattivare le prestazioni economiche sospese o respinte per invalidità civile, cecità e sordità. La nota dettaglia le procedure da seguire per richiedere il ripristino delle prestazioni, indicando i passaggi necessari per presentare le eventuali istanze e aggiornare le pratiche in corso. Nessuna modifica ai criteri di valutazione o alle condizioni di accesso è stata annunciata.

L’INPS ha pubblicato una comunicazione per illustrare le procedure di riattivazione delle prestazioni economiche legate a invalidità civile, cecità e sordità. Le indicazioni si rivolgono a chi ha subito il rifiuto, la revoca o la sospensione dell’assegno a causa della mancanza dei requisiti previsti dalla legge. Il documento chiarisce un aspetto fondamentale, separando nettamente l’accertamento sanitario della disabilità dalla verifica delle condizioni economiche necessarie per ottenere l’importo mensile. Se un cittadino recupera i requisiti finanziari, ha il diritto di chiedere il ripristino del pagamento senza doversi sottoporre a nuove visite mediche, lasciando invariata la scadenza del proprio certificato. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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