Invalidità civile | i sindacati allarmati dal nuovo blocco INPS

Durante una conferenza tenutasi questa mattina ad Arezzo, le segreterie provinciali di tre sindacati hanno manifestato forti preoccupazioni riguardo alle recenti modifiche nelle procedure di gestione dell’invalidità civile decise dall’INPS. I rappresentanti sindacali hanno sottolineato come il nuovo blocco possa influire sui percorsi di assistenza e sui tempi di riconoscimento delle pratiche. La discussione si è concentrata sulle possibili ripercussioni per i cittadini coinvolti.

Le segreterie provinciali aretine di Spi Cgil, Fno Cisl e Uilp Uil hanno espresso forti perplessità durante una conferenza tenutasi stamattina ad Arezzo riguardo alle nuove modalità di gestione dell’invalidità civile. La riforma, entrata in vigore il 1° marzo e basata sul decreto legislativo del 3 maggio 2024, mira a centralizzare le procedure presso l’Inps per snellire i tempi di accertamento, ma solleva dubbi significativi sulla sua applicazione pratica per i cittadini più fragili. L’impatto della centralizzazione Inps sulle dinamiche del territorio. Il nuovo assetto normativo, inserito nel più ampio piano di riforma della disabilità e della non autosufficienza finanziato tramite il Pnrr, attribuisce all’Inps il ruolo di unico responsabile del processo di valutazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Invalidità civile: i sindacati allarmati dal nuovo blocco INPS INVALIDI PARZIALI e TOTALI 40 NOVITÀ da MARZO 2026 ESTENSIONE IMPORTI INCREMENTI PENSIONE RED Notizie correlate Invalidità civile, cambia tutto dal 1° marzo: l’INPS diventa unico giudice e arriva il “Progetto di vita”La riforma della disabilità entra in una fase decisiva: dal 1 marzo altre 40 province italiane saranno coinvolte nella sperimentazione del nuovo... Leggi anche: INPS, invalidità civile: riaperti i termini per le domande fino al 31 marzo Contenuti di approfondimento Spi Cgil, Fnp Cisl, Uilp Uil Arezzo: allarme sulle pratiche di invalidità civileCriticità su tempi, costi e accesso alle nuove procedure INPS: sindacati in allerta per i disagi a cittadini, famiglie e caregiver ... lanazione.it Invalidità civile e nuovi certificati. I medici SMI chiedono confronto con INPS: troppa burocraziaLa procedura per stilare il nuovo certificato medico introduttivo per la procedura di riconoscimento di invalidità richiede la firma digitale: i medici SMI chiedono di facilitare il processo Il ... disabili.com