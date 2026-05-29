Internet non funziona migliaia di segnalazioni in tutta Italia | forti disagi cosa sta succedendo
Nella mattinata di oggi, migliaia di utenti in tutta Italia hanno riscontrato problemi nel navigare online. Diverse segnalazioni indicano che la connessione a Internet è stata interrotta o molto lenta per alcune ore. I disagi si sono registrati in diverse regioni e sono stati segnalati sia da utenti domestici che da aziende. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora spiegato le cause del guasto.
Per qualche ora, nella mattinata di oggi, navigare online è diventato complicato per migliaia di utenti italiani. Connessioni lente, siti irraggiungibili e applicazioni di lavoro bloccate hanno mandato in tilt la routine digitale di aziende, professionisti e studenti in diverse zone del Paese. I primi segnali del problema sono comparsi già nelle prime ore della mattina, quando molti utenti hanno iniziato a segnalare anomalie nell’accesso a Internet. A risentirne sono state soprattutto le piattaforme Microsoft più utilizzate in ambito lavorativo, da Teams a Outlook, passando per Microsoft 365 e Microsoft Store. Le difficoltà sono state registrate in tempo reale anche su Downdetector, il portale che monitora i malfunzionamenti dei servizi online. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Truffa in corso: stanno svuotando conti in tutta Italia!
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