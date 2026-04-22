Numerosi utenti segnalano di non riuscire ad accedere ai propri account e di riscontrare problemi nel caricamento delle pagine. Alcune verifiche di sicurezza si interrompono a metà, mentre il login risulta impossibile da diverse ore. Centinaia di persone hanno inviato segnalazioni riguardo a account bloccati, senza che siano state fornite spiegazioni ufficiali. La piattaforma sembra essere temporaneamente irraggiungibile per molti utenti in varie aree.

Login impossibile, pagine che non si caricano, verifiche di sicurezza che si bloccano a metà. E milioni di utenti fermi davanti allo schermo senza riuscire a entrare nei propri account: è il nuovo down che sta colpendo le piattaforme di Meta, con Facebook in prima linea nei disservizi segnalati nelle ultime ore. Da diverso tempo, infatti, si moltiplicano le segnalazioni di problemi di accesso ai servizi del gruppo Meta Platforms, con difficoltà diffuse soprattutto nella fase di login. Secondo quanto riportato dal Il Messaggero utenti riferiscono di non riuscire a completare l’accesso agli account, bloccati da errori nei sistemi di verifica, in particolare quelli legati ai controlli anti-bot come il ReCaptcha.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Facebook down, centinaia di segnalazioni degli utenti per account bloccati da ore: ecco cosa sta succedendo e la causa del problema

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