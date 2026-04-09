Facebook down perché non funziona e cosa sta succedendo

Nella mattina del 9 aprile, milioni di utenti italiani e internazionali hanno riscontrato un'interruzione dei servizi di Meta, tra cui Facebook, Instagram e WhatsApp. Improvvisamente, le piattaforme non erano accessibili e molti utenti hanno segnalato problemi nel loro utilizzo. La causa dell'interruzione non è ancora stata comunicata ufficialmente, e il blackout ha coinvolto sia dispositivi mobili sia desktop.

Nella mattina del 9 aprile, un blackout digitale ha colpito milioni di utenti italiani e internazionali: all’improvviso, i servizi Meta Facebook, Instagram e WhatsApp hanno smesso di funzionare. Tra notifiche che non arrivano, messaggi bloccati e che restano vuoti, le lamentele sui social stessi si sono moltiplicate, trasformando la rete in un paradosso. Ma cosa sta succedendo esattamente? Perché le piattaforme di Meta sono inaccessibili proprio oggi, e quanto durerà questo blackout che ha lasciato tanti senza comunicazione immediata? Meta down: l’interruzione che ha sorpreso gli utenti. Intorno alle 9:56, il flusso delle applicazioni Meta si è improvvisamente interrotto. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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Meta down, Instagram, Whatsapp e Facebook non funzionano: perché non funzionano e cosa sta succedendoNella mattina del 9 aprile le principali piattaforme del gruppo Meta hanno cessato di funzionare.

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Facebook Is Charging for Links Now

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Meta down, Instagram, WhatsApp e Facebook: perché non funzionano e cosa sta succedendoNella mattina del 9 aprile le principali piattaforme del gruppo Meta hanno cessato di funzionare. Gli utenti non riescono ad accedere alle app di Facebook, Whatsapp e Instagram. fanpage.it

Facebook è down: disservizi sulle piattaforme Meta, anche su Instagram e WhatsApp. Quando il ripristino?Oggi 9 aprile Facebook, Instagram e WhatsApp hanno smesso di funzionare. Migliaia di utenti segnalano problemi di accesso e malfunzionamenti improvvisi. alfemminile.com

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Instagram, WhatsApp e Facebook down: accessi bloccati in tutta Italia #meta x.com